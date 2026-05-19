Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem Ankara'da 2 gün bazı tren durakları kapatılacak

Ankara'da 2 gün bazı tren durakları kapatılacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs ve 27 Mayıs günlerinde 10.00-16.00 saatlerinde banliyö ve bölgesel tren seferlerinin bazı duraklarda hizmet vermeyeceğini bildirdi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Ankara'da 2 gün bazı tren durakları kapatılacak

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Mansur Yavaş 19 Mayıs'ta maratonu başlattıMansur Yavaş 19 Mayıs'ta maratonu başlattı

ankara tren

ANKARA'DA TREN SEFERLERİNE DÜZENLEME

Ankara'daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yapılacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır. Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır. Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir. Yolcularımızın seyahatlerini buna göre planlamalarını önemle rica eder, iyi yolculuklar dileriz."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara TCDD
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro