Ankara'da 2 gün bazı tren durakları kapatılacak
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle 21 Mayıs ve 27 Mayıs günlerinde 10.00-16.00 saatlerinde banliyö ve bölgesel tren seferlerinin bazı duraklarda hizmet vermeyeceğini bildirdi.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.
ANKARA'DA TREN SEFERLERİNE DÜZENLEME
Ankara'daki Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle Havadurağı-Yıldırım durakları güzergahında altyapı çalışması yapılacağı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00'da demir yolu hattı tren trafiğine kapalı olacaktır. Bu saatlerde, Kayaş-Sincan güzergahında çalışan banliyö trenlerimiz yalnızca Kayaş-Behiçbey arasında sefer yapacaktır. Ankara-Polatlı bölgesel trenlerimiz ise yalnızca Sincan-Polatlı'da işletilecektir. Yolcularımızın seyahatlerini buna göre planlamalarını önemle rica eder, iyi yolculuklar dileriz."
Sayın Yolcularımız,— TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) May 19, 2026
Etimesgut Havaalanı bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle, Havadurağı-Yıldırım durakları arasında altyapı çalışması yapılacaktır.
Bu kapsamda yalnızca 21 Mayıs ve 27 Mayıs (2 gün) tarihlerinde saat 10.00-16.00 arasında demiryolu hattı tren trafiğine kapalı… pic.twitter.com/E97MeWDrFZ