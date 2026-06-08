Anadolu Otoyolu'nda çalışma: Şerit daraltması yapılacak

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Valiliğin açıklamasına göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında, Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi'nde, İzmit Doğu Kavşağı ile Sakarya il sınırı arasında otoyolun altından yatay sonda yöntemiyle içme suyu hattı imalatı yapıldı.

İçme suyu hattı çalışması sonrası bozulan üstyapı sebebiyle otoyolun İzmit Doğu ile Sapanca kavşakları arasındaki kesimindeki onarım çalışmaları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

ÇALIŞMALAR 10 HAZİRAN'DA TAMAMLANACAK

Bu nedenle çalışmalar süresince İstanbul yönünde şerit daraltması yapılarak trafik akışı kontrollü sağlanacak.

Faaliyet yarın saat 08.00'de başlayacak, 10 Haziran saat 17.00'de bitirilecek. Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak, gerekli trafik işaretlemesi yapılacak.

Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. (AA)