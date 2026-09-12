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Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil etti

Türkiye’nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Paris’te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil ederek uzay alanındaki kabiliyetler ve uluslararası iş birliği imkanları hakkında temaslarda bulundu.

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Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil etti

Türkiye’nin ilk astronotu ve 5’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen Uluslararası Uzay Zirvesi’ne katıldı. Gezeravcı, 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenen zirvede Türkiye’yi temsil etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gezeravcı’nın zirveye katılımına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Devlet ve hükümet temsilcilerinin yanı sıra uzay ajansları, uluslararası kuruluşlar, savunma ve uzay sanayisi temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getiren zirvede çeşitli temaslarda bulunulduğu belirtildi.

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MSB’nin açıklamasında, temaslarda Türkiye’nin uzay alanındaki kabiliyetlerinin ve uluslararası iş birliği imkanlarının ilgili taraflarla paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Gezeravcı’nın zirve kapsamındaki temaslarının Türkiye’nin uluslararası uzay camiasındaki görünürlüğünün artırılmasına katkı sağladığı kaydedildi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Paris Milli Savunma Bakanlığı
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