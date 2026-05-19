Alkollü sürücü 640 bin lira ceza yedi: Ehliyetine de el konuldu

Olay, dün gece Mehmet Akif Ersoy 1’inci Cadde üzerinde meydana geldi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarında bulunduğu otomobilin sürücüsü Ş.B., kaçmaya başladı. Polis ile sürücü arasında yaşanan takip, Bahar 11’inci Sokak’ta sona erdi.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Aracını sokakta bırakarak yaya şekilde kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde Ş.B.’nin 1.99 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 640 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 7 yıl 2 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan, kovalamaca sonrası olay yerinde bırakılan otomobilin, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kaçırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)