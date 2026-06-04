Alışveriş anlaşmazlığı rehin aldı: ABD kodlu telefon ihbarı kurtardı!

İstanbul Sarıyer'de, 42 yaşındaki Halis Ö.'nün rehin alınması ABD telefon kodlu bir numaradan yapılan ihbar ile kurtarıldı. Halis Ö.'nün arkadaşının paylaştığı canlı konum Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ni harekete geçirdi. Ekipler, arama sonucu Halis Ö.’yü bir iş yerinde buldu.

Halis Ö., yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı kişiler 37 yaşındaki Mehmet Can Y. ve 36 yaşındaki Ufuk G.’nin kendisini alıkoyduğunu söyledi. Öte yandan iş yerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirerek, gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Can Y. tutuklandı; Ufuk G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA ULAŞAMADIĞINI SÖYLEDİ

28 Mayıs Perşembe günü saat 18.15 sularında meydana gelen olay, Ayazağa Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre Sarıyer Asayiş Büro Amirliği’nin sabit hattına ABD telefon kodlu bir numaradan ihbar geldi ve arayan kişi kendisini Serdar olarak tanıtarak arkadaşı Halis Ö.‘ye saat 17 .00’den itibaren ulaşamadığını anlattı. Arkadaşının kaçırıldığını iddia eden kişi, elindeki canlı konum bilgisini ekiplerle paylaştı.

PAYLAŞILAN KONUM SAYESİNDE BULUNDU

Kayıp ihbarının üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, canlı konum üzerinden iş yerine gitti. Daha sonra ekipler Halis Ö.'yü iş yerinde buldu.

Halis Ö.’yu kurtaran ekipler, Halis Ö.’nün Mehmet Can Y. ve Ufuk G. ile yaklaşık 15 bin dolarlık (yaklaşık 590 bin lira) alışveriş yaptığını ve taraflar arasında çıkan anlaşmazlığın ardından alıkonulduğunu öne sürdüğünü bildirdi.

POLİS EKİPLERİ KURTARDI

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yerinde arama yaptıktan sonra 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 13 mermi ve 4 kurusıkı tabanca mermisi tespit etti. Olaya ilişkin Mehmet Can Y. ve Ufuk G. gözaltına alındı. Emniyette süren işlemlerin ardından şüphelilerden Ufuk G., adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mehmet Can Y. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet Can Y.’nin daha önce poliste 3 suç kaydı olduğu, Ufuk G.’nin ise 9 suç kaydı olduğu öğrenildi. (DHA)