Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Aleyna Çakır'ın ölümünde ağabeyinden dikkat çeken çıkış: Bazı şeyler biliyordu

Aleyna Çakır'ın ölümünde ağabeyinden dikkat çeken çıkış: Bazı şeyler biliyordu

Ankara'da evinde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen açıklamalarda bulundu. Kardeşi Aleyna Çakır'ın öldürüldüğünü ifade eden Esen, "Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi" dedi.

Aleyna Çakır'ın ölümünde ağabeyinden dikkat çeken çıkış: Bazı şeyler biliyordu

Ankara'da "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen (21), 3 Haziran 2020 tarihinde evinde ölü bulundu. Genç kadının şüpheli ölümü kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından intihar iddiaları konuşulsa da incelemeler ve çelişkili ifadeler nedeniyle soruşturma derinleştirildi.

Aleyna Çakır'ın ölümünde ağabeyinden dikkat çeken çıkış: Bazı şeyler biliyordu - Resim : 1

Aleyna Çakır'ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ümitcan Uygun soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Ümitcan Uygun daha sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü nedeniyle yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. Esra Hankulu davasından 10 yıl hapis cezası alan Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır davasında ise "intihara teşvik ve eziyet" suçlarından yargılanıyor.

Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır davasında pişkin sözler! "Bu eziyetse Kızılay'da beni sallandırın"Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır davasında pişkin sözler! "Bu eziyetse Kızılay'da beni sallandırın"

ŞOKE EDEN İDDİA

Aleyna Çakır'ın ağabeyi Himmet Esen, Sabah'tan Nazrin Malikova'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Himmet Esen, kardeşi Aleyna Çakır'ın öldürüldüğüne inandıklarını ifade etti. Esen, "Aile olarak olayın bir cinayet olduğuna inanıyoruz. Sema bazı şeyleri biliyordu ve bunun bedelini canıyla ödedi. Kardeşimi öldürdüler" dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kadın Cinayeti Hapis
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro