Alevi Bektaşi Federasyonu Kılıçdaroğlu kararı için 'Demokrasiye darbe' dedi!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilip Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa getirilmesinin ardından açıklama yapan Alevi Bektaşi Federasyonu kararına ilişkin “Ülkenin demokrasisine darbedir” dedi.

Alevi Bektaşi Federasyonu, mutlak butlan kararına tepki göstererek açıklama yaptı.

"AÇIK BİR YARGI DARBESİDİR"

Açıklamada şunlar ifade edildi:

"Mahkeme tarafından verilen 'Mutlak Butlan' kararı, iktidarın yargı eliyle siyaseti dizayn etme hamlesidir. Bu karar, demokratik siyasete, açık bir yargı darbesidir. Yüksek Seçim Kurulu tarafından kesinleştirilmiş bir kurultayın, sonradan mahkeme kararıyla hükümsüz hale getirilmesi, seçim hukukunun temel ilkelerini yok sayma ve Anayasal Sistemin işleyişine yönelik bir müdahale niteliğini taşımaktadır.

"AMAÇ, MUHALEFETİ DAHA FAZLA DAĞINIKLIĞA VE İÇ ÇEKİŞMELERE SÜRÜKLEMEK"

"Demokrasinin en temel ilkelerinden biri, halkın kendi iradesi ile seçtiği yöneticilerin meşruiyetine saygı duyulmasıdır" denilen açıklamada, sandıkta, milletin iradesi ile ortaya çıkan tercihleri yargı eliyle tartışmalı hale getirmek veya yok saymanın hem demokratik değerleri yok saymak, hem de demokratik düzene doğrudan müdahale olduğu vurgulandı.

Yargının bağımsızlığını tasfiye ederek, onu iktidarın politik mühendislik aracına dönüştüren bu anlayış, yalnızca muhalefeti hedef almakla kalmayıp, Türkiye’nin en temel ihtiyacı olan toplumsal barışı, demokratik siyaset zeminini ve ortak yaşam umutlarını da sabote etmektedir. Bu dava ile verilen kararı, Türkiye’nin, demokrasi ile otokrasi arasındaki tercihlerinin bir testi olarak görmek gerekmektedir. Amaç; Muhalefeti daha fazla dağınıklığa ve iç çekişmelere sürüklemektir.

"HER TÜRLÜ MÜDAHALENİN KARŞISINDAYIZ"

Türkiye’nin ihtiyacı; hukukun üstünlüğüne dayalı, eşit yurttaşlığın, özgürlüğün, adaletin ve gerçek demokrasinin hâkim olduğu bir düzendir. Laiklikten, eşitlikten, özgürlükten ve halk iradesinden yana olan tüm toplumsal kesimlerle, dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik gerçekleştirilen hukuk darbesini de, bu çerçevede değerlendiriyor; dün olduğu gibi bugün de, demokratik siyaseti hedef alan her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."