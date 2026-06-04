Alçıpan yaparken iskeleden düşen inşaat işçisi yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 36 yaşındaki Yıldırım B. çalıştığı inşaatta alçıpan yaptığı sırada 2’nci katta bulunan iskeleden düşerek yaralandı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işçi çalıştığı inşaatta alçıpan yaptığı sırada 2’nci katta bulunan iskeleden düştü. 36 yaşındaki işçi Yıldırım B., düşmenin etkisiyle yaralandı.
Öğlen saat 12.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 3 katlı binanın inşaatında alçıpan yapan Yıldırım B., 2’nci kattaki iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybetti, daha sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ihbar edilmesi üzerine inşaat adresine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı, ardından Yıldırım B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi