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Aksaray'da falçatalı dehşet: Kızını kaçıran kişinin kulağını kesti

Aksaray'da 48 yaşındaki Ömer Ç., daha önce kızını kaçıran 24 yaşındaki Ahmet Furkan Ö.'nün bir kulağını falçatayla kesip, kopardı. Kavgaya müdahale etmek isteyen 35 yaşındaki polis memuru S.G.'de arbede sırasında elinden yaralandı.

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Aksaray'da falçatalı dehşet: Kızını kaçıran kişinin kulağını kesti
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Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Ç., yolda daha önce kızını kaçıran Ahmet Faruk Ö. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Ömer Ç., yanındaki falçatayla Ahmet Faruk Ö.'nün kulağının birini kesip kopardı.

Aksaray'da falçatalı dehşet: Kızını kaçıran kişinin kulağını kesti - Resim : 1

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya müdahale etmek isteyen polis memuru S.G. de arbede sırasında elinden yaralandı.

Aksaray'da falçatalı dehşet: Kızını kaçıran kişinin kulağını kesti - Resim : 2

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ahmet Furkan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, polis ekipleri de yere fırlayan kopan kulağı arayıp buldu.

Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray'da falçatalı dehşet: Kızını kaçıran kişinin kulağını kesti - Resim : 4

Ahmet Faruk Ö.'nün kesilen kulağının dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi. Ömer Ç. ile olaya karıştığı öne sürülen yakınları Emir Ç. ve Tuğrul Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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