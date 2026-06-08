AKOM'dan İstanbul'a müjde! Yağmurun düşeceği günü açıkladı

Hafta boyunca güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, cumartesi gününden itibaren hava yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

13 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu. Sıcaklık hissedilir derecede düşerek en yüksek 25°C olacak.

14 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu. Sıcaklık düşmeye devam ediyor; en düşük 17°C, en yüksek 24°C.

POYRAZ SERİNLETECEK

Gün içinde poyrazdan orta kuvvette esecek olan rüzgarın, akşam saatlerinde sertleşerek 10 - 35 km/s hızlarına ulaşması bekleniyor. Hafta boyunca ise kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-45 km/s) esecek rüzgarların, gündüz sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olacağı; gece ve sabah erken saatlerde ise serinlik vermeye devam edeceği belirtildi. Bugün ise herhangi bir yağış beklenmiyor.

BUGÜN İSTANBUL’DA HAVA NASIL?

Haftanın ilk gününde İstanbulluları gün içinde sıcak, akşam saatlerinde ise serin bir hava bekliyor.

Sabah: Güneşli, 22°C

Öğle: Güneşli ve sıcaklığın en yüksek olduğu saatler, 29°C

Akşam: Parçalı bulutlu, 21°C

Gece: Serin, 18°C

Deniz Suyu Sıcaklığı: 21°C olarak ölçüldü.

Nem Oranı: %45 ile %80 arasında değişiklik gösteriyor.

HAFTA İÇİ PLAN YAPANLAR DİKKAT: GÜNEŞLİ GÜNLER KAPIDA

Hafta ortasına kadar İstanbul'da yağış beklenmiyor ve sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi.

9 Haziran Salı: Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık en düşük 18°C, en yüksek 27°C.

10 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık en düşük 17°C, en high 28°C.

11 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık. Sıcaklık en düşük 17°C, en yüksek 29°C ile haftanın en sıcak günü olacak.

12 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle hafta içi kapanıyor. Sıcaklık en düşük 18°C, en yüksek 28°C.