AKOM, İstanbul için güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre, hafta ortasında etkili olan güneşli ve rüzgarlı hava, hafta sonu yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

Bugün İstanbul'da az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim. Gün içerisindeki sıcaklık değerleri şu şekilde:

Sabah: 22°C (Az bulutlu)

Öğle: 28°C (Güneşli ve açık)

Akşam: 20°C (Açık)

Gece: 17°C (Açık)

Nem oranının %35-80 arasında değişeceği, deniz suyu sıcaklığının ise 21°C civarında olduğu belirtildi. Herhangi bir yağışın beklenmediği çarşamba gününde rüzgar, kuzeyli yönlerden (Poyraz) saatte 10-40 km hızla aralıklarla kuvvetli esmesi bekleniyor.

HAFTA SONU SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Perşembe ve cuma günleri güneşli seyrini koruyacak olan hava durumu, cumartesi günü itibarıyla sert bir dönüş yapacak. Hafta sonu planı yapacak olan vatandaşların yağışa karşı tedbirli olması gerekiyor.

POYRAZ SERİNLİĞİ SICAKLIĞIN AŞIRI YÜKSELMESİNİ ÖNLÜYOR

AKOM tarafından yapılan "DİKKAT" uyarısında, hafta sonuna (Cumartesi) kadar hava sıcaklıklarının 27-29°C aralığında seyredeceği belirtildi. Hafta boyunca Poyraz'dan esen ve hızı aralıklarla 15-45 km/s bulması beklenen kuvvetli rüzgarlar, gün içerisinde sıcaklığın bunaltıcı seviyelere yükselmesini engelliyor.