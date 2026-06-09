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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 08.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin en yakın yerleşim merkezine 187 kilometre uzaklıkta ve 8,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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KANDİLLİ DE 3.8 DEDİ

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre ise; Akdeniz'de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin saati 08:56 olarak açıklanırken derinliği 8.8 km olarak kaydedildi.

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DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler, can ve mal kayıplarını azaltmak açısından büyük önem taşır. İşte deprem öncesi alınması gereken temel önlemler:

Bina güvenliğini kontrol edin: Oturduğunuz binanın deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını öğrenin, gerekiyorsa güçlendirme yaptırın.

Eşyaları sabitleyin: Dolap, kitaplık, raf, beyaz eşya gibi devrilebilecek eşyaları duvara sabitleyin.

Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin: Raflarda ağır eşyaları alt bölümlerde bulundurun.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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