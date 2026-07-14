Akaryakıt dolandırıcılığı tıkır tıkır işliyor: Benzine şimdi de büyü karıştırdılar!

Rusya'da yaşanan yakıt krizi, ilginç dolandırıcılık yöntemlerini de beraberinde getirdi. Ülkenin bazı bölgelerinde sürücüler yüksek fiyatlarla yakıt alabilmek için saatlerce benzin istasyonlarında beklerken, kendilerini medyum, cadı ve sihirbaz olarak tanıtan kişiler "yakıt tasarrufu" ve "benzini yükseltme" vaadiyle para toplamaya başladı.

"ARACINIZA BÜYÜ YAPILMIŞ" DİYEREK PARA İSTİYORLAR

Rus basınında yer alan haberlere göre, sosyal medya üzerinden faaliyet gösteren bazı kişiler, araçların fazla yakıt tüketmesinin mekanik arızadan değil, "büyü", "negatif enerji" ya da araca bırakılan yabancı cisimlerden kaynaklandığını öne sürüyor.

Bu kişiler, sürücülere servise gitmek yerine yalnızca kendilerinin uygulayabileceği ritüellerle yakıt tüketimini düşürebileceklerini iddia ediyor.

16 BİN RUBLEYE 'YAKIT DEPOSUNDAKİ LANETİ KALDIRIYORLAR'

Bazı medyumlar ise müşterilerine yakıt deposunun "lanetlendiğini" söyleyerek, bu sözde laneti kaldırmak için 16 bin ruble (yaklaşık 210 dolar) talep ediyor.

İddialara göre yapılan ritüellerin ardından aracın daha az yakıt tüketeceği öne sürülüyor.

PREMİUM BENZİNE ÇEVİRDİĞİNİ BİLE İDDİA EDİYORLAR

Dolandırıcılık bununla da sınırlı kalmadı. Bazı ezoterik uygulayıcılar, standart AI-92 benzini ritüeller sayesinde daha pahalı olan AI-100 benzine dönüştürebildiklerini ileri sürdü.

Ancak uzmanlar, yakıtın oktan değerinin kimyasal yapısına bağlı olduğunu, büyü, ritüel veya sembollerle bunun değiştirilemeyeceğini vurguluyor.

YAKIT HAPLARINDAN SONRA ŞİMDİ DE 'BÜYÜLÜ TASARRUF'

Rusya'da geçtiğimiz günlerde yakıt tüketimini azalttığı iddia edilen "yakıt hapları" da gündeme gelmişti. Benzin istasyonlarında satılan bu ürünlerin etkisi de uzmanlar tarafından tartışmalı bulunurken, şimdi de yakıt krizini fırsata çeviren sahte medyumların ortaya çıkması dikkat çekti.