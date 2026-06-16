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Aile binası uyuşturucu deposu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz

İstanbul Kağıthane’de bekçiler takibe aldıkları Berat Ö. ve Mücahit K.’nin sürekli bir binaya girip çıktıklarını belirledi. Şüphelileri akaryakıt istasyonu çıkışında durduran bekçiler üst aramasında sakız kutusunda 113 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Aile binası uyuşturucu deposu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz

Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliği’ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, son dönemde uyuşturucu kullanıcılarından aldıkları bilgiler üzerine Berat Ö.’yü takibe aldı.

Aile binası uyuşturucu deposu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz - Resim : 1

Yapılan çalışmalarda Berat Ö.’nün ailesiyle yaşadığı binanın altındaki kömürlük bölümüne sık sık girip çıktığı belirlendi.

Aile binası uyuşturucu deposu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz - Resim : 2

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AİLE BİNASINI UYUŞTURUCU DEPOSUNA ÇEVİRMİŞ

Bir süre izlenen Berat Ö. (25), Merkez Mahallesi’ndeki akaryakıt istasyonu çıkışında yanında bulunan Mücahit K. ile birlikte durduruldu. Yapılan kontrollerde Berat Ö.’nün üzerindeki sakız kutusunda 113 gram uyuşturucu bulundu.

Aile binası uyuşturucu deposu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz - Resim : 4

Bekçilerin çalışmasının devamında Berat Ö.’nün Hamidiye Mahallesi’ndeki ailesiyle yaşadığı binaya ve altındaki kömürlük bölümüne Sadabad Suç Araştırma Amirliği ekipleriyle baskın düzenlendi.

Kömürlükte yapılan aramalarda bir bidonun içerisine gizlenmiş 9 kilo 525 gram uyuşturucu ele geçirildi. Berat Ö.’nün binanın kömürlük bölümünü uyuşturucu saklamak için kullanıldığı tespit edildi.

Aile binası uyuşturucu deposu çıktı: Peçeteye sarıp yutuyoruz - Resim : 5

"PEÇETEYE SARIP YUTUYORUZ"

Gözaltına alınan Berat Ö. ile Mücahit K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Berat Ö. çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, Mücahit K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin polisteki ilk ifadelerinde, ele geçirilen uyuşturucuyu peçeteye sarıp yuttuklarını söylediği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kağıthane Uyuşturucu
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