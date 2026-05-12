Ahmet Hakan 'patili annesiyim' dediği için işinden olan TRT spikerini haksız buldu

TRT 1 Ana haber sunucusu Işıl Açıkkar, Anneler gününde ana haber bülteni sunarken yaptığı konuşmada günün anlamına ithafen, "patili annesiyim" ifadesini kullandı. Açıkkar, bu sözlerin ardından sosyal medyada AKP'li hesaplar tarafından yoğun şekilde hedef gösterildi. Açıkkar, bu hedef göstermelerin ardından TRT yönetimi tarafından bültenden alındı.

AHMET HAKAN SPİKERİ HAKSIZ BULDU

Bosch reklamının ardından gündem olan bu gelişme sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Konuya dair görüşlerini Hürriyet'teki köşesinden aktaran Ahmet Hakan, 'patili annesiyim' dediği için görevden alınan Açıkkar'ı haksız buldu.

Kullanılan ifadelerin tartışmalı Bosch reklamının ardından gelmesinin tepki düzeyini yükselttiğini kaydeden Hakan, bu reklam olmasa dahi kullanılan sözlerin yine de tepki toplayacağını savundu:

"Işıl Açıkkar’ın sözlerinin tamamını dikkatle dinledim. Aslında çok itinalı bir dil ve üslupla konuşmuş spiker Işıl Hanım. Tartışmalı Bosch reklamı söz konusu olmasaydı bu kadar tepki alır mıydı? Yanıtım şudur: Evet, belki yine tepki alırdı ama bu kadar almazdı."

"KAMİKAZE EYLEMİ GİBİ"

Bosch reklamının ardından devletin kanalında konunun üzerine bu şekilde gidilmesini kamikaze eylem olarak niteleyen Hakan, "Bosch reklamının doğurduğu tepkiyi daha da kaşımak, üstüne üstüne gitmek, en azından tartışmalı bir konuda bodoslama taraf olmak ve bunu devletin kanalında yapmak. Bana bir tür kamikaze eylemi gibi geldi." dedi.

"KULAK TIRMALAYICI AYRIM"

Spikerin 'insan anneliği/köpek anneliği' ayrımı yaptığını savunan Hakan, bunun kulak tırmalayıcı bir ifade olduğunu söyledi:

"Spiker şöyle bir ayrım yapıyor: “İnsan anneliği / Köpek anneliği”. Ne kadar da kulak tırmalayıcı bir ayrım bu. Ne kadar da zorlama. Ne yani? İki tür annelik mi var? Bundan sonra anneler kendi aralarında “Ben insan annesiyim, siz köpek annesi misiniz” falan diye mi konuşacak?"

IŞIL AÇIKKAR İÇİN: TARAFLARI GEREKSİZ YERE KIŞKIRTMAK...

Açıkkar gibi çıkışlarda bulunan kişilerin belli bir kesimin alkışını alabileceğini öne süren Hakan, bu sözlerin tarafları gereksiz şekilde kışkırttığını savundu:

"Bu tür inadına inadına çıkışlarla belki bir kesimin alkışını alabilirsiniz ama hayvanlara herhangi bir iyilik yapmış olmazsınız. Çünkü bu tür lüzumsuz çıkışlar, kendilerini köpek karşıtlığına adamış olanları daha da çileden çıkarıyor. Yani Işıl Hanım gibiler tarafları gereksiz biçimde karşılıklı kışkırtmak yerine sokak hayvanları konusunda merhamet odaklı çözüm arayışlarına omuz vermiş olsalar çok daha mükemmel bir iş yapmış olurlar."