Uzmanlardan deprem sonrası peş peşe açıklama! 6.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİ İŞARET ETTİ

Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, deprem sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Ercan, yaşanan depremin 6 Şubat depremlerinin toplam sekiz büyüklüğündeki bir gerginlik boşalmasına denk gelen büyüklükteki dört depremin artçısı olduğunu söyledi.

"BETONARME YAPILARDA YIKINTI YAPMAZ"

Sarsıntının hasar boyutu ve yapı stokuna etkisine de değinen deprem uzmanı, 5,6 büyüklüğündeki bir depremin bölgedeki modern ve betonarme binalarda yıkıma yol açmasını beklemediğini söyledi. Ancak kırsal alanlardaki yapı narinliğine dikkat çeken Ercan; taş köy evlerinde duvar çatlamaları, baca yıkılmaları ve minarelerde hasarlar meydana gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ercan. paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Malatya’da olan M5,6 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat 2023 yılında olan toplam sekiz büyüklüğündeki bir gerginlik boşalmasına denk gelen büyüklükteki dört depremin artçısıdır. Jeofizik olarak gelecek günlerde daha büyük bir deprem olabilir mi sorusunu Yanıtlama olasılığı yoktur. Ancak 1:55 yıllık deprem bilimci olarak böyle bir beklentim yok. M5,6’lık deprem bölgede betonarme yapılarda yıkıntı yapmaz. Ancak taş köy evlerinde duvar çatlamaları, baca yıkılmaları, minarelerde çatlamalara neden olabilir. Türkiye’nin deprem Yönetmeliğinin çok iyi olmasına karşın, depremlere karşı önlem alamamasını ana nedeni halkın %84’ünün geçim sıkıntısı çekmesi, ülke ekonomisinin iyi durumda olmamasıdır. Ekonomisi iyi yönetilmeyen ülkelerin deprem zararlarını az indirme olasılığı yoktur"

6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM UYARISI



Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki fay hareketliliğinin henüz tamamlanmadığına dikkat çekti.

Tv100'e değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, Kuzeydeki Battalgazi bloğunun tek bir hatta kırılamadığı için enerjiyi paralel kollara aktardığını belirtti.

Üşümezsoy, "Pütürge kırılmıyor, onun yerine yan yollarda kırılmalar yapıyor. Bu da Battalgazi'de küçük sarsıntılara neden oluyor. Pütürge’deki fay hattında 6,5 büyüklüğünün altında bir deprem potansiyeli mevcut" diyerek bölgedeki sismik riskin altını çizdi. Üşümezsoy ayrıca, 2020 Sivrice depreminde Pütürge hattında tam bir atım gerçekleşmediğini ve enerjinin biriktiğini daha önce de öngördüklerini vurguladı.

NACİ GÖRÜR: DEPREM DOĞU ANDOLU FAYI’NIN KIRLMAMIŞ KESİMİ ÜZERİNDE

Prof. Dr. Naci Görür, "Malatya-Gülümuşğı’nda 5 ,6 deprem oldu. Deprem Doğu Andolu Fayı’nın kırlmamış kesimi üzerinde. Geçmiş olsun." dedi.

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ: 2023 MARAŞ DEPREMLERİ FAYLARI GERDİ

Meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki sarsıntının sürpriz olmadığını belirten bir diğer önemli isim ise Prof. Dr. Osman Bektaş oldu. Bektaş, yaşanan son depremi 2023 yılındaki büyük yıkıma bağlayarak, sismik enerji transferinin altını çizdi.

Bektaş, durumu şu çarpıcı ifadelerle özetledi:

"Depremin sığ olması sarsıntının sert hissedilmesine neden oldu. Bölge hâlâ 6 Şubat 2023 sonrası yeniden gerilim dağılımı yaşayan aktif bir kabuk alanı. Malatya çevresinde özellikle Doğu Anadolu Fayı ve Sürgü Fay Zonu boyunca orta büyüklükte depremler sürpriz"