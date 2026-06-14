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Ağrı'yı hem sağanak hem dolu vurdu

Ağrı'da sağanak ve dolu etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine sığındı.

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Ağrı'yı hem sağanak hem dolu vurdu

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine sığındı. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. (AA)

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DOLU YAĞIŞI NEDEN OLUR?

Dolu, atmosferdeki ani sıcaklık düşüşleri ve fırtına bulutları içindeki güçlü dikey hava akımları nedeniyle oluşur. Sıcak ve nemli hava hızla yükselip donma seviyesine ulaştığında su damlacıkları buza dönüşür.

Bu buz taneleri rüzgarla defalarca aşağı yukarı hareket ederek yeni katmanlar eklenip büyür ve ağırlıkları taşıanamayacak noktaya gelince yere düşer.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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