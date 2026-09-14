Son Dakika | Adalet Bakanlığından 81 ildeki başsavcılıklara “cinsiyetsizleştirme” talimatı

Adalet Bakanlığı, 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına çocuklar ve gençlere yönelik bazı faaliyetlerin incelenmesi için talimat gönderdi. Talimatta, çocukları ve gençleri “cinsiyetsizleştirmeye” teşvik ettiği değerlendirilen faaliyetlerin arkasındaki amaçların ve kullanılan yöntemlerin araştırılması istendi.

'SUÇ UNSURU' BULUNURSA SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Başsavcılıklardan, söz konusu faaliyetlerin çeşitli suçlarla bağlantısının bulunup bulunmadığının incelenmesi talep edildi. Yapılacak araştırmalar sonucunda herhangi bir suç unsuru veya suçla bağlantı tespit edilmesi halinde ise gerekli adli işlemlerin derhal başlatılması istendi.

Bakanlığın talimatıyla, söz konusu faaliyetlere ilişkin incelemelerin 81 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülmesi öngörüldü.