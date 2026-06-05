Ablasıyla aynı kaderi yaşadı: Motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışarak zeytinliğe savrulup yaralandı. Sürücü 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Mehmet Koparan'ın ablası Aslı Koparan’ın da 11 yıl önce motosiklet kazası geçirerek yaralandığı, ve 2 gün tedavi gördükten sonra hastanede öldüğü öğrenildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

31 Mayıs tarihinde saat 12.00 sularında meydana gelen olay, Orhangazi ilçesi Gölyaka Mahallesi girişinde bulunan sahil yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Gölyaka sahil yolunda Mehmet Koparan sürücülüğündeki motosiklet ile karşı yönden gelen 70 yaşındaki Ahmet N.'nin kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışma sonucu araç, yol kenarındaki zeytinliğe savruldu, sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Koparan, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’n kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak 5 gündür tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan motosiklet sürücüsünün ablası Aslı Koparan’ın da 2015'te 21 yaşındayken, arkadaşı Ömercan Taşdelen'in kullandığı motosikletle Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kutluoba köyünden ilçe merkezine gittiği sırada, karşı yönden gelen Sinan K. sürücülüğündeki otomobille çarpışarak yaralandığı ve 2 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. (DHA)