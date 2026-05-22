9 günlük bayram tatili için büyük göç başladı! Tatilciler yollara düştü

9 günlük Kurban Bayramı tatili, bugün mesai saatinin bitmesiyle başlıyor. Tatili İstanbul dışında geçirmek isteyenler ile haftanın son iş gününü tatil planlarına ekleyenler, sabah saatlerinden itibaren yola çıktı.

İBB Trafik verilerine göre saat 10.30 sıralarında İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri mevkiinde Ankara yönünde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Haftanın son iş gününde mesai bitimiyle birlikte trafik yoğunluğunun daha da artması beklenirken, ulaşımda şu ana kadar herhangi bir aksama yaşanmadı.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE BAYRAM TRAFİĞİ YOĞUNLUĞU

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler, yollara düştü. Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde, sabah saatlerinden itibaren ulaşımda yoğunluk yaşandı.

Otoyolun Bolu Dağı ve Elmalık mevkisinde Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

Otoyolda trafik durma noktasına gelirken, jandarma ekipleri yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı. Bolu Dağı mevkisinde bulunan dinlenme tesislerinde de yoğunluk yaşandı.

KURBAN BAYRAMI NEDENİYLE GURBETÇİ SEZONU ERKEN BAŞLADI

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Kurban Bayramı tatili için Türkiye'ye gelişleri başladı. Gurbetçiler, uzun yolculukların ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden yola çıkan gurbetçiler, sınır kapısındaki işlemlerinin ardından memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.

Kurban Bayramı dolayısıyla bu yıl gurbetçi sezonunun erken başladığı gözlendi.

Almanya'dan ailesiyle birlikte gelen Arkın Fil, Kurban Bayramı'nın yanı sıra yeğeninin düğünü için Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Tatili İstanbul'da geçireceklerini belirten Fil, "Bu bayram bizim için çifte bayram. Hem yeğenimin düğünü hem de Kurban Bayramı var. Bayramı sevdiklerimizle birlikte geçireceğiz. Henüz sınır kapısını geçmeden bayrağı görünce büyük bir gurur yaşıyoruz. Her gurbetçinin gözü yaşarıyor diyebiliriz. Özlem içerisindeyiz, vatanımızı seviyoruz." diye konuştu.

Avusturya’dan gelen Kenan Eyvazo da Kurban Bayramı tatili için Türkiye’ye geldiğini dile getirerek, bayramı Kayseri'de geçireceğini anlattı.

Türkiye'yi çok özlediğini belirten Eyvazo, "Vatanımız dünyada bir numara. Kayseri de öyle biliyorsunuz, sucuğumuz, pastırmamız, mantımız ağzınıza layık. Torunlarım var, akrabalarımız var, onları göreceğim." ifadelerini kullandı.

Bayram boyunca akraba ziyaretleri yapacağını söyleyen Eyvazo, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

ANTALYA'DA BAYRAM ÖNCESİ TATİL YOĞUNLUĞU BAŞLADI

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kurban Bayramı tatili ve Ziraat Türkiye Kupası final maçı dolayısıyla kentte yoğunluğun başladığını belirterek, otellerdeki doluluk oranlarının da yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Vali Şahin, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ve bu kararın önceden açıklanmasının turizme pozitif yansıdığını ifade etti.

Tatil için misafirlerin Antalya'ya gelmeye başladığını kaydeden Şahin, "Yoğun bir trafik var. Yollardaki yoğunluğu görüyoruz. Otel doluluk oranlarımız çok iyi. Hemen hemen otellerimizin tamamı doldu. Misafirlerimizi ağırlamak için hazırlıklarımızı da tamamladık." diye konuştu.

Vali Şahin, ayrıca Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı dolayısıyla da kentte yoğunluğun arttığını dile getirdi.

"OTELLERDEKİ YOĞUNLUK SEKTÖR İÇİN ÇOK İYİ OLDU"

Antalya'nın misafir ağırlamaya alışık bir kent olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı tatilinde yerli misafirlerimizi yoğunlukla ağırlayacağız. Yüksek sezon da başladı. Yabancı turistler, yabancı misafirlerimiz de geliyorlar. Onların da yoğunluğu var. Antalya her yaz olduğu gibi bu yaz da yoğun bir sezon geçirecek. Otellerdeki doluluk oranlarımız yüzde 100 oldu. Bu yoğunluk sektör için çok iyi oldu. Biliyorsunuz, bölgesel sıkıntılar ve gerilimin olduğu ağır bir baskı altında turizm sektörü. Özellikle maliyet baskısı, finansmana erişim baskısı... Avrupa da bizim ana pazarımız olduğu için oradaki enflasyon ve geçim sıkıntısı bize yansıyabiliyor. Bayram tatili bu açıdan mayıs ayını kurtaran bir etki yaptı."

Vali Şahin, Kurban Bayramı tatili için tüm tedbirleri aldıklarını, hazırlıkları tamamladıklarını vurguladı. (AA-DHA)