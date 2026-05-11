8 yaşındaki çocuk okul sokağındaki kaçak elektriğe kapıldı! Annesi 'Ömrümüzden gitti' diyerek anlattı

İstanbul Kağıthane’de bir aydınlatma direğindeki elektrik kaçağı, facianın eşiğinden dönülmesine neden oldu. 8 yaşındaki B.B., annesi Aynur Bekdemir ve 4 yaşındaki kuzeniyle evine yürüdüğü sırada, dar kaldırımdaki bir direğe temas etmesiyle akıma kapıldı.

Annesinin can havliyle müdahale ederek akımdan çekip aldığı küçük çocuk, hastanede 12 saat müşahede altında tutulurken, aile sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

8 YAŞINDAKİ ÇOCUK OKUL SOKAĞINDAKİ KAÇAK ELEKTRİĞE KAPILDI!

Olay, 1 Mayıs Cuma günü saat 20.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Antrenmandan dönen B.B., kaldırımın en dar noktasında bulunan aydınlatma direğinin yanından geçtiği sırada sol koluyla direğe temas etti.

Bir anda çığlıklar atarak titremeye başlayan çocuğu fark eden anne Aynur Bekdemir, büyük bir korkuyla oğlunun montundan tutup çekmeye çalıştı.

Çocuğun akımın etkisiyle direkten ayrılamadığını ve "Kolumu çekemiyorum" diyerek korkuluklara tutunduğunu belirten anne, büyük bir çabayla evladını ölümden kurtardı.

Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan o dehşet anları sonrası B.B. şoka girdi.

ANNESİ 'ÖMRÜMÜZDEN GİTTİ' DİYEREK ANLATTI

Yaşananları "Ömrümüzden ömür götürdü" sözleriyle özetleyen anne Aynur Bekdemir, hemen Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne başvurduklarını söyledi.

Yapılan testlerde B.B.’nin elektrik çarpmasına bağlı kan değerlerinin (kalp enzimleri) yüksek çıktığı belirlendi. 12 saat boyunca cihaza bağlı kalarak müşahede altında tutulan ve EKG'si çekilen küçük çocuk, değerlerinin normale dönmesiyle taburcu edildi.

Bekdemir, oğlunun yaşadığı travmayı şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlum hastanede kendine gelince 'Anne ayaklarıma kadar titredim' dedi. Şu an evdeki prizlere dokunamıyor, ışıkları bile bize yaktırıyor. Kıyafetlerini çıkarırken oluşan elektriklenmeden bile korkup 'Arkadaşlarımla oynayamam, benden onlara elektrik çarpar' diyor. Burası bir okul sokağı, her gün yüzlerce çocuk bu kaldırımı kullanmak zorunda. Bakım onarım zamanında yapılsaydı oğlum bu mağduriyeti yaşamazdı. Daha kötü bir sonuçla da bitebilirdi, sorumlulardan şikayetçiyiz."

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı. (DHA)