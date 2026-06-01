Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem 7 aylık hamile hemşirenin şüpheli ölümü: Evinde ölü bulundu!

7 aylık hamile hemşirenin şüpheli ölümü: Evinde ölü bulundu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşiyle birlikte yaşayan 29 yaşındaki hemşire Esra Uğur, evinde ölü bulundu. 7 aylık hamile olan Uğur'un bir süredir eşiyle sorunları olduğu ve boşanma aşamasında olduğu bildirildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
7 aylık hamile hemşirenin şüpheli ölümü: Evinde ölü bulundu!

Antalya'nın Kepez ilçesinde gerçekleşen olayda, daha 29 yaşında olan ve eşiyle birlikte yaşayan hemşire Esra Uğur, 7 aylık hamile idi.

Ayrıca Esra Uğur'un bir süredir eşiyle sorunlar yaşadığı ve boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

7 aylık hamile hemşirenin şüpheli ölümü: Evinde ölü bulundu! - Resim : 2

Olay, dün akşam saat 20.00 sularında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4314 Sokak'taki apartmanda yaşandı. 7 aylık hamile olan Esra Uğur, bir hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapıyordu.

Esra Uğur'a ulaşamayan yakınları, boşanma aşamasında olduğu eşi U.U.'dan yardım istedi. Daha sonra adrese giden U.U., polis ekipleriyle birlikte içeri girdi. Dairede yapılan kontrol sonucunda, Esra Uğur koltuk üzerinde kolunda serum takılı bir halde hareketsiz olarak bulundu.

Güpegündüz katlettiler: Otomobile düzenlenen saldırıda sürücü ve hamile kadın öldüGüpegündüz katlettiler: Otomobile düzenlenen saldırıda sürücü ve hamile kadın öldü

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Esra Uğur'un hayatını kaybettiği belirlendi. İnceleme sonrası Uğur'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİ DUYUNCA FENALAŞTI

Hayatını kaybeden Esra Uğur'un annesi Emine haberi duyduktan sonra fenalaştı. Daha sonra Uğur'un annesi hazır bekleyen ambulansa alındı. Esra Uğur'un cenazesi ilk önce görev yaptığı hastaneye götürüldü. Ardından Uğur'un cenazesi Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedilecek.

Gişelerde feci kaza: Evli çifti ölüm ayırdıGişelerde feci kaza: Evli çifti ölüm ayırdı

Polis, Esra Uğur'un kumar borcu olduğunu ve birkaç gün önce eşiyle boşanma kararı aldıklarını tespit etti. Ekipler Uğur'un koluna taktığı seruma anestezik enjekte ettiği ve hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya Ölüm Kadın Hamile
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro