5 yıl sonra aydınlatılan cinayette 5 kişi tutuklandı

Olay, 20 Nisan 2021 tarihinde Beşiri ilçesine bağlı Karatepe köyü kırsalında yaşandı. Hayvanlarını otlattığı sırada uğradığı sırada silahlı saldırıya uğrayan Mehmet Şirin Çelik, yaşamını yitirdi.





BATMAN VE VAN'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Uzun süre 'faili meçhul' olarak kalan aydınlığa kavuşmayan cinayetle ilgili Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yeniden çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 12 Haziran tarihinde Batman ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli, gözaltına alındı.





Operasyon bilgilerini Adalet Bakanı Akın Gürlek de sanal medya hesabı üzerinden açıkladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2’si adli kontrolle olmak üzere diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

(DHA)