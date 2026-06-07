5 yaşındaki Menesa kayboldu: Cansız bedeni evinin bahçesindeki havuzdan çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 5 yaşındaki Menesa dün akşam saatlerinde kayboldu. Kayıp ihbarı yapılması üzerine Menesa, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu.

Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi’nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa’nın evde olmadığını fark ederek kendi imkanlârıyla arama yaptı. Aramadan bir sonuç alamayınca aile, Bağlar Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu.

HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU

Kayıp ihbarının yapılması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu boşaltıldı. Daha sonra Menesa Özel, havuzda hareketsiz yatarken bulundu. Yapılan kontrol üzerine Özel’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Özel’in cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel’in cenazesi mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)