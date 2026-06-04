4 yaşındaki çocuğu elektrik çarptı! Parmağını prize soktu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 yaşındaki Muhammet Ö. evde oyun oynarken elektrik prizine parmağını sokarak akıma kapıldı, Muhammet Ö. hastaneye kaldırıldı.
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 yaşındaki Muhammet Ö. evde oyun oynarken elektrik prizine parmağını sokarak akıma kapıldı, Muhammet Ö. hastaneye kaldırıldı.
Saat gece 00.30 sularında Huzur Mahallesi Gül Caddesi’nde meydana gelen olay, bir evde gerçekleşti. Evde oyun oynarken parmağını elektrik prizine sokan Muhammet Ö. akıma kapıldı.
SAĞLIK DEĞERLERİ OLUMSUZ GÖRÜLDÜ
Ardından ailesinin müdahalesiyle prizden uzaklaştırılan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin yapılmasının ardından sağlık değerlerinde olumsuzluk görülen Muhammed Ö., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, daha sonra da tedavi altına alındı.
Yaşanan olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi