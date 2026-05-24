3 yaşındaki çocuk sulama havuzuna düşerek hayatını kaybetti
Batman'ın Beşiri ilçesinde, 3 yaşındaki bir çocuk sulama havuzuna düşerek yaşamını yitirdi.
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde, 3 yaşındaki çocuk tarımsal sulama amaçlı kullanılan havuza düştü.
Havuzun kenarında oynayan Aydın Ş, dengesini kaybedip havuza düştü.
Çocuğun düştüğünü bir süre sonra fark eden yakınları sudan çıkardı.
Aydın Ş, Beşiri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)
