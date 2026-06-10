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25 yaşındaki Fatıma feci kazada yanarak ölmüştü! Firari sürücü yakalandı

İstanbul Sultangazi'de, Irak uyruklu Fatımaalzhra Riyadh'ın(25) ölümü ile sonuçlanan kazanın ardından yaya olarak kaçan otomobil sürücüsü Murat K.(20) polis merkezine giderek teslim oldu.

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25 yaşındaki Fatıma feci kazada yanarak ölmüştü! Firari sürücü yakalandı

Kaza, 4 Haziran Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Habipler Mahallesi Sarıkamış Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Fatımaalzhra Riyadh'ın yönetimindeki motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

25 yaşındaki Fatıma feci kazada yanarak ölmüştü! Firari sürücü yakalandı - Resim : 1

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SÜRÜCÜ KAÇTI, MOTOSİKLET ALEV ALDI

Kazanın ardından otomobilin sürücüsü, otomobili bırakarak olay yerinden kaçarken metrelerce sürüklenen motosiklet alev aldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yanan motosiklet itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Irak uyruklu kadın sürücü Riyadh'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

25 yaşındaki Fatıma feci kazada yanarak ölmüştü! Firari sürücü yakalandı - Resim : 3

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU

Kazayla ilgili Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Habipler Şehit Ayhan Ölçer Polis Merkezi Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Kazanın ardından kaçan sürücü Murat K., günler sonra polis merkezine gelerek teslim oldu. Ekipler, kısa sürede Murat K. ile birlikte araçta oldukları tespit edilen Cesur T., Özgür G. ve Muhammed K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

25 yaşındaki Fatıma feci kazada yanarak ölmüştü! Firari sürücü yakalandı - Resim : 4

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Birçok suç kaydı olduğu öğrenilen sürücü Murat K. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Fatımaalzhra Riyadh'ın cenazesi Alibeyköy Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sultangazi Kaza Motosiklet
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