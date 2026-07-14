222 metrelik kulede 3 dev parça aniden ortadan ikiye ayrıldı: Tek tek sökülüyorlar

Londra’nın simge yapılarından 222 metre yüksekliğindeki Leadenhall Binası, geçtiğimiz dönemde mühendislik dünyasını alarma geçiren ancak binanın yapısal bütünlüğünü tehdit etmeyen teknik bir soruşturmanın merkezinde yer aldı.

KİMSENİN GÖREMEDİĞİ TEHLİKE ÇELİĞİN İÇİNDE SAKLIYDI

Yapının çelik aksamını birbirine bağlayan yüksek mukavemetli cıvataların belirli partilerinde, beklenen dayanıklılığın aksine ani kırılmalar tespit edildi. Yapılan detaylı analizler, sorunun kaynağının malzemenin iç yapısına sızan hidrojen atomlarından kaynaklandığını ortaya koydu.

DEV GÖKDELENİ ÜÇ CIVATA ALARMA GEÇİRDİ

Mühendislikte yüksek mukavemet, her zaman "kırılmazlık" anlamına gelmez. Bir çeliğin en kritik özelliği, yük altında kırılmadan önce şekil değiştirerek bir sorun olduğuna dair sinyal verebilmesidir. Ancak bu olayda, metalin içine hapsolmuş hidrojen atomları, çeliğin bu deforme olma yeteneğini elinden alarak onu son derece kırılgan hale getirdi.

KIRILMAZ SANILIYORDU, İÇERİDEN SESSİZCE PARÇALANDI

Hidrojen, çeliğin iç yapısında hareket ederek yüksek gerilim bölgelerinde yoğunlaştı ve cıvataların kademeli bir esneme yerine ani ve beklenmedik şekilde kopmasına neden oldu. Bu durum, parçalar yapıya monte edildikten uzun süre sonra neden "geç arızaların" meydana geldiğini de açıklığa kavuşturdu.

Yapılan incelemeler, Leadenhall Binası'nın genelinde yapısal bir kusur bulunmadığını, sorunun yalnızca belirli üretim partilerine ait bağlantı elemanlarıyla sınırlı olduğunu doğruladı. Her ne kadar sadece üç cıvatanın kırılmış olması kulenin çökme riski taşımadığı anlamına gelse de, uzmanlar riski minimize etmek için geniş çaplı bir önleyici değişim programı başlattı.

RİSKLİ PARÇALAR TEK TEK DEĞİŞTİRİLDİ

"Construction Management" dergisinin de detaylandırdığı bu teknik süreçte, sadece kırılan üç parça değil, aynı üretim koşullarında üretilmiş ve risk taşıdığı değerlendirilen tüm bağlantı elemanları titizlikle sökülerek yenileriyle değiştirildi.

MİKROSKOBİK ARIZA MİLYON DOLARLIK OPERASYON BAŞLATTI

Bu olay, mega projelerde malzeme kontrolünün ve tedarik zinciri izlenebilirliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladı. Parçaların menşeinin kaydedilmesi sayesinde, riskli olabilecek diğer cıvataların konumları hızla tespit edildi ve olası yeni arızaların önüne geçildi.

Mikroskobik bir çatlağın, böylesine devasa bir yapıda kapsamlı bir müdahaleyi nasıl zorunlu kıldığını gösteren bu süreç, endüstriyel kalite kontrol ve teknik izlemenin, modern inşaat mühendisliğindeki sarsılmaz yerini bir kez daha ortaya koydu.