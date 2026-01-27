Berat Kandili ne demek? Berat gecesinde hangi ibadetler yapılır, oruç tutulur mu, hangi dualar okunur ve namaz nasıl kılınır? 2026 yılında Berat Kandili ne zaman kutlanacak, bu geceyi manevi olarak en verimli şekilde geçirmek için neler yapılmalı, hangi hayır ve ibadetlerle günahlar affedilebilir? İşte Müslümanlar için özel olan bu geceye dair tüm merak edilenler, dualar, namaz vakitleri ve oruç bilgileri…

BUGÜN KANDİL Mİ? 2026 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

2026 yılı için Berat Kandili 5 Şubat 2026 Çarşamba gecesi idrak edilecek. İslam aleminde dualar ve ibadetlerle geçirilen bu özel gece, Müslümanlar için manevi öneme sahip.

BERAT KANDİLİ’NİN ANLAMI NEDİR?

Berat Gecesi, İslam inancında günahların affedildiğine ve duaların kabul edildiğine inanılan özel gece anlamına gelir. “Berat” kelimesi, “temize çıkma, kurtuluş, bağışlanma” anlamına gelir. Müslümanlar bu geceyi dua, tövbe, ibadet ve hayır işleri ile geçirerek manevi arınma sağlar.

BERAT KANDİLİ’NİN TARİHÇESİ NEDİR?

Berat Kandili, Hz. Muhammed’in (sav) ümmetine müjdeler verdiği ve günahların affı için dua ettiği geceler arasında yer alır.

BERAT KANDİLİ NEDEN KUTLANIR?

Berat Kandili, Müslümanlar tarafından günahların affı, duaların kabulü ve manevi arınma için kutlanır. Bu geceyi ibadet ve dua ile geçirmek, tövbe ve hayır işlemek sünnet kabul edilir.

BERAT KANDİLİ’NDE NE YAPILIR? Günahların affı için tövbe etmek

Aile ve sevdikleriniz için dua etmek

Kuran okumak ve namaz kılmak

Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak

Geceyi ibadetle ve zikirle değerlendirmek

BERAT KANDİLİ’NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Berat Kandili’nde oruç tutmak sünnettir, farz değildir. Müslümanlar, geceyi ibadetle geçirmenin yanı sıra, gündüzünü oruçla değerlendirerek manevi sevabı artırabilir.

BERAT KANDİLİ ORUÇU KAÇ GÜN?

Berat Kandili orucu farz değildir, sünnettir. Genellikle geceyi ibadetle geçirdikten sonra ertesi gün tutulur. 1 gün oruç tutmak yeterlidir; isteyenler 2 gün de tutabilir.

BERAT KANDİLİ ORUÇU NASIL NİYET EDİLİR?

Oruç niyeti için: "Allah rızası için yarınki gün oruç tutmaya niyet ettim" diyerek niyet edilir.

BERAT KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Berat Kandili’nde özel bir namaz kılınabilir.

2 veya 4 rekat nafile namaz kılınabilir.

Her rekatta Fatiha ve Kuran’dan sureler okunur.

Namaz sonrası dua ve zikir yapılır.

BERAT KANDİLİ NAMAZI SAAT KAÇTA?

Berat Kandili namazı yatsı namazından sonra gece yarısına kadar kılınabilir. Geceyi ibadetle geçirmek isteyenler, geceyi üçe bölüp kısım kısım namaz ve dua yapabilir.

BERAT KANDİLİ DUASI VAR MI?

Berat Kandili’nde yapılacak dualar, kişinin Allah’tan af, sağlık, huzur ve hayır dilemesi için okunur. Yaygın olarak okunan dua: "Allah’ım! Beni bağışla, günahlarımı affet ve beni doğru yoldan ayırma."

TÜRKÇE BERAT KANDİLİ DUALARI NELER?

Kur’an-ı Kerim’den özellikle Yasin, Tebareke ve Felak-Nas sureleri okunabilir.

Günahların affı için: “Allah’ım beni bağışla”

Aile ve sevdikleriniz için: “Sevdiklerime sağlık, huzur ve mutluluk ver”

Kendi istek ve dilekleriniz için: samimi ve kalpten edilen dualar kabul edilir.

BERAT KANDİLİ’NDE OKUNACAK ZİKİRLER NELER

“La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah” gibi zikirler yapılabilir. Geceyi ihya etmek isteyenler, 1000 veya 10000 defa salavat da getirebilir.

BERAT KANDİLİ’NİN MANEVİ FAYDALARI NEDİR?

Günahların affı ve kalbin temizlenmesi

Manevi huzur ve Allah’a yakınlık

Aile ve toplum bağlarının güçlenmesi

BERAT KANDİLİ’NDE YAPILAN HAYIR VE YARDIM ÖNERİLERİ NELER?

Yoksullara sadaka vermek

İhtiyaç sahiplerine yemek, kıyafet ve gıda yardımı yapmak

Vakıflara veya derneklere bağışta bulunmak

2026 KANDİL TARİHLERİ

2026 yılı için önemli dini gecelerden bazıları:

Mevlid Kandili: 16 Mart 2026

Regaip Kandili: 11 Şubat 2026

Miraç Kandili: 28 Mart 2026

Berat Kandili: 5 Şubat 2026

Kadir Gecesi: 17 Nisan 2026