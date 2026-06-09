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2 yaşındaki Mercan kızgın yağ ile yanmıştı: Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, 2025 yılında ailesiyle birlikte yemek yediği döner restoranında üzerine kızgın tereyağı dökülen 2 yaşındaki Mercan Demirkol'un ağır yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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İzmir'in Bornova ilçesinde, 2025 yılında ailesiyle birlikte yemek yediği döner restoranında kızgın tereyağının 2 yaşındaki Mercan'ın üzerine döküldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 14 Eylül 2025’te Bornova'daki bir döner restoranında meydana geldi. Gülçin Demirkol ve ailesi, hafta sonu yemeği için restorana gitti. Siparişlerin verilmesinin ardından masada oturan ailenin yanına, İskender döner servisi yapmak üzere garson geldi.

2 yaşındaki Mercan kızgın yağ ile yanmıştı: Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 1

2 YAŞINDAKİ MERCAN KABUSU YAŞADI

Garsonun elindeki kızgın tereyağı dolu tavanın sapı, servis sırasında koptu. Ters dönen tavadan saçılan kızgın yağ, annesinin yanında oturan Mercan Demirkol'un üzerine döküldü.

2 yaşındaki Mercan kızgın yağ ile yanmıştı: Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 2

İlk müdahalesi alışveriş merkezinin revirinde yapılan Demirkol, daha sonra taksiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 yaşındaki Mercan kızgın yağ ile yanmıştı: Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 3

Yapılan kontrollerde Demirkol'un sol dirseği, sol bel kısmı ve arka bacak bölgesinde derin ikinci derece yanıklar oluştuğu tespit edildi. Demirkol, tedavisinin ardından taburcu edildi.

2 yaşındaki Mercan kızgın yağ ile yanmıştı: Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 4

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KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan olay anının restoran güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

2 yaşındaki Mercan kızgın yağ ile yanmıştı: Korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı - Resim : 6

Görüntülerde; içerisinde kızgın tereyağı bulunan tavanın masaya getirildiği, servis sırasında tava sapının kırılmasıyla kızgın yağın Demirkol'un üzerine döküldüğü anlar yer aldı.

Olayın ardından restoranda yaşanan panik anları da görüntülere yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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