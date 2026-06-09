17 yaşında cinayete kurban giden Atlas Çağlayan'ın davası bugün başlıyor

Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek duruşmada 14 yaşındaki E.Ç. ilk kez hakim karşısında savunma yapacak. Duruşma, adliyenin içerisinde bulunan konferans salonunda görülecek.

HAZIRLANAN İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 14 Ocak'ta, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta bulunan bir kafede iki grup arasında yaşanan tartışma sırasında suça sürüklenen çocuk E.Ç'nin, maktul Atlas Çağlayan'ı bıçakla yaraladığı ve Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumundan alınan raporda, E.Ç'nin 'kasten öldürme', 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' suçları yönünden işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu iddianamede kaydediliyor.

İddianamede, Atlas Çağlayan'ın ölümünün kesici delici alet yaralanmasına bağlı kot kesisiyle birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği aktarılıyor.

Çağlayan'ın telefonunda yapılan incelemede E.Ç. ile daha önceden tanıştığına ve husumetlerinin bulunduğuna dair herhangi bir delilin bulunmadığına dikkati çekilen iddianamede, E.Ç'nin telefonunda elinde silah olan birden fazla fotoğraf, tek başına silah fotoğrafları ve çakı fotoğrafının bulunduğu vurgulanıyor.

Olay tarihinde 18 yaşını doldurmamış Atlas Çağlayan'ın Türk Ceza Kanunu kapsamında çocuk sayılması gerektiği değerlendirilen iddianamede, 'kasten öldürme suçunun çocuğa karşı işlenmesinin' nitelikli hal teşkil ettiği belirtildi.

E.Ç'nin elverişli nitelikte bulunan bıçakla çocuk sayılan Çağlayan'ın hayati bölgeleri olan göğsüne ve kalbinin alt kısmına 3 kez vurup, ölümüne neden olma eylemi nedeniyle "nitelikli kasten öldürme" suçu kapsamında kaldığına işaret edilen iddianamede, E.Ç'nin olayda kullandığı bıçağın "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" suçu kapsamında olduğu anlatılıyor.

'KATİLLERLE BUGÜN YÜZ YÜZE GELECEĞİZ'

Duruşma öncesi çok sayıda kişi Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü'ye destek olmak için adliyenin önünde toplandı. Anne Gülhan Ünlü, adliye önünde şu açıklamayı yaptı:

"Bugün 9 Haziran aylardır bugünü bekliyorduk aslında. İlk duruşmamız. Ah maalesef ki katillerle bugün yüz yüze geleceğiz. En büyük beklentimiz diğer, dört iştirakçinin de bugün işlem, işlem görmesi dört iştirakçi için de gerekli, cezanın verilmesini istiyoruz. Onların dışarıda elini kolunu sallayarak gezmesine tahammül edemiyorum artık. Bugün Atlas'ın davasında... Çok zorlanıyorum, kusura bakmayın. Bu dava, sadece Atlas'ın davası değil. Bütün çocuklarımızın davası. Biz artık bütün çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bir an önce yasanın çıkmasını istiyoruz. İnfaz Kanunu'nda değişikliklerin yapılmasını istiyoruz. Yasanın değişmesinde bizim çocuklarımızın da faydalanmasını istiyoruz. 'Yasa geriye işlemiyor' deniliyor. Neden kaybettiğimiz evlatlarımız için gerekli olan yapılmıyor? Bunu istiyoruz. Emsal karar istiyoruz."

'KATİLLERİN AİLELERİYLE GÖRÜŞMESİNİ İSTEMİYORUZ'

Ünlü, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir indirimin uygulanmasını istemiyoruz. Bu katillerin aileleriyle görüşmesini istemiyoruz. Biz çocuklarımızla görüşemiyoruz çünkü. Biz çocuklarımızı gidip mezarına bakıyoruz. Onlar da aileleriyle görüşsün istemiyoruz. Katil, dışarıda katil istemiyoruz. 15 yaşında diye bunların 'çocuk' diye adlandırılmasını da istemiyoruz. Bunlar çocuk değiller. Cezayı işlerken, bu suçu işlerken çocuk değillerdi de yargılanırken neden çocuklar? Bunlar çocuk değiller, yetişkin gibi yargılanmasını istiyoruz. Hiç geçmedim şu ana kadar, hiç geçmedim. Kafe tekrar açıldı, tekrar kapatıldı, mühürlendi. Evet, en üst cezanın verilmesini bekliyoruz. Bunların da çocuk olarak sayılmasını istemiyoruz. Bunlar çocuk değiller, görüntüleri bütün Türkiye izledi. Bunca zamandır, bu görüntüler izlenip de diğer dört iştirakçinin hiçbir şekilde, çıkmasını istemiyoruz. Bugün bu kararın çıkmasını istiyoruz. Asla soğutmayacak. Yani bir, bir nebze olsun bile soğutmayacak. Zaten 21 yıllık ceza denildiği zaman şunu da defalarca kez söyledik; bu indirimler uygulandığında bunun yatarı 5 yıl. 5 yıl yatarı olacak. 5 yıl sonra bu katiller bizim aramızda, hepimizin yanından geçecek. Sizlerin çocukları da çok büyük tehlikede şu anda. Biz bu tehlikeyi önleyebilmek adına zaten bu savaşı veriyoruz. Bu mücadeleyi bunun için veriyoruz. Diğer çocuklarımızı da korumak adına veriyoruz. Bu sadece Atlas'ın davası değil. Hepimizin, bütün çocuklarımızın davası. Hepsini korumak adına zaten biz buradayız."

'BURADAN ÇIKIŞTA MEZARINA GİDECEĞİM'

Ünlü, "Buradan çıkışta gideceğim çünkü ben ona dün söz verdim. Adaletinin sağlanacağına, sonuna kadar arkasında duracağıma, evlatlarımızın hepsinin arkasında duracağıma, hepsinin adaletinin sağlanacağına evladıma söz verdim dün. Bugünden sonra da hep arkasında duracağım, hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim bu mücadeleden. Sizler de lütfen vazgeçmeyin" dedi.

Adliye binası içinde bulunan konferans salonunda görülen duruşma, saat 10.40 sıralarında başladı. Duruşmaya Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da bulunduğu 5 şikâyetçi, 4 mağdur ve taraf avukatları katıldı. Atlas Çağlayan'ın okul arkadaşları ve çok sayıda kişi de adliyeye gelerek aileye destek verdi. (DHA)