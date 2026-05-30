Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem 16 yaşındaki Yasemin günlerdir aranıyor: Stajyer olduğu kuaförden çıktı, bir daha geri dönmedi

16 yaşındaki Yasemin günlerdir aranıyor: Stajyer olduğu kuaförden çıktı, bir daha geri dönmedi

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 gün önce stajyer olduğu kuaförden eve dönmeyen 16 yaşındaki Yasemin Bolat için arama çalışması başlatıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
16 yaşındaki Yasemin günlerdir aranıyor: Stajyer olduğu kuaförden çıktı, bir daha geri dönmedi

Kadriye Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Bolat, 28 Mayıs Perşembe günü annesiyle stajyer olarak görev yaptığı kuaför salonuna gitti. Bir süre sonra annesinin eve dönmesini isteyen Yasemin Bolat, akşam saatlerinde eve gelmedi.

Bunun üzerine ailesi polise ihbarda bulundu. Polis, Yasemin Bolat'ın bulunması için çalışma başlattı.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

özel

Fotoğraf çekilirken suya düştüler: 2 genç üç ayrı koldan aranıyorFotoğraf çekilirken suya düştüler: 2 genç üç ayrı koldan aranıyor

"KUAFÖRDE EĞİTİM GÖRÜP ÇALIŞIYORDU"

Baba Adem Bolat, "Kızım meslek lisesinde eğitim görüyor. Eğitim kapsamında 1 gün okula, diğer günler ise Kadriye Mahallesi'ndeki kuaför salonunda gidiyor. Kuaförde eğitim görüp çalışıyordu. Geçen perşembe annesiyle eğitim gördüğü iş yerine gitti. Akşam eve dönmeyince telefonla aradık, ulaşamadık. Polise giderek kayıp ihbarında bulunduk. Arama çalışmaları devam ediyor. Kızım Yasemin Bolat'ı görenlerin, yerini bilenlerin güvenlik güçlerine veya bizlere haber vermelerini rica ediyorum. Tek arzumuz, kızımın evine sağ salim dönmesi" dedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Antalya Kayıp
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro