Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Gündem 16 yaşındaki Kayra'yı öldüren katil ve babası tutuklandı

16 yaşındaki Kayra'yı öldüren katil ve babası tutuklandı

Ankara'da parkta tartıştığı 16 yaşındaki lise öğrencisi Kayra Ataman'ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki T.E.E. ve babası Burak Ehlil, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
16 yaşındaki Kayra'yı öldüren katil ve babası tutuklandı

Özel sağlık meslek lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman, önceki gün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde kız arkadaşı ile parkta yürürken, Burak Ehlil ile tartışma yaşadı. Burak Ehlil'in oğlu T.E.E.'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

16 yaşında katledilen Kayra'nın son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı16 yaşında katledilen Kayra'nın son doğum günü görüntüleri ortaya çıktı

16 yaşındaki Kayra'yı öldüren katil ve babası tutuklandı - Resim : 2

Ölen de öldüren de 16 yaşında! Akran kavgasında 'yine' bıçaklar çekildiÖlen de öldüren de 16 yaşında! Akran kavgasında 'yine' bıçaklar çekildi

KAYRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kayra Ataman, çıkan kavgada T.E.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ataman'ın cenazesi, dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay sonrası gözaltına alınan T.E.E. ve babası Burak Ehlil ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

16 yaşındaki Kayra'yı öldüren katil ve babası tutuklandı - Resim : 4

Baba ve oğul, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.E.E.'nin 9'uncu sınıftan sonra okulu bıraktığı ve sanayide çalıştığı öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Kavga
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro