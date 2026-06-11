16 yaşındaki Kayra'yı öldüren katil ve babası tutuklandı

Özel sağlık meslek lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Kayra Ataman, önceki gün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde kız arkadaşı ile parkta yürürken, Burak Ehlil ile tartışma yaşadı. Burak Ehlil'in oğlu T.E.E.'nin de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

KAYRA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kayra Ataman, çıkan kavgada T.E.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ataman'ın cenazesi, dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, olay sonrası gözaltına alınan T.E.E. ve babası Burak Ehlil ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Baba ve oğul, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. T.E.E.'nin 9'uncu sınıftan sonra okulu bıraktığı ve sanayide çalıştığı öğrenildi. (DHA)