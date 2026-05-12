15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: 2 aydır cami tuvaletinde saklanıyormuş

Konya'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Ö.G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

CAMİ ÇEVRESİNDE BİR HAFTALIK YAKIN TAKİP

Firari hükümlünün Bosna Hersek Mahallesi'ndeki bir cami çevresinde görüldüğü bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgeyi abluka altına aldı. 1 hafta boyunca cami ve çevresini anbean izleyen ekipler, caminin kullanılmayan tuvalet bölümünde şüpheli bir hareketlilik tespit etti.

Uzun süre tuvaletten çıkmayan kişinin, aranan cezaevi firarisi Ö.G. olduğu kesinleşti.

TUVALETİ 2 AYDIR EV GİBİ KULLANIYORMUŞ

Gerekli güvenlik önlemlerini alarak tuvalete baskın düzenleyen emniyet güçleri, Ö.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde, firarinin yakalanmamak için caminin metruk tuvaletini yaklaşık 2 aydır bir yaşam alanına dönüştürdüğü ve burada saklandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine gönderildi.

ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA ANAHTAR BULUNDU

Şüphelinin yapılan üst aramasında ayrıca bıçak, makas ve çok sayıda anahtar bulundu. Gözaltına alınan hükümlü, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından cezaevine sevkedildi. (DHA)