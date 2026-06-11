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15 yaşındaki Ayaz'ın ölüme gittiği görüntüler ortaya çıktı! Konum atıp çağırdılar kurşun yağdırdılar

İzmir'in Karabağlar ilçesinde aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki taraf, birbirine konum göndererek buluştu. Silahlı kavgada yaralanan 15 yaşındaki Ayaz Çumru, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 7 Haziran’da Karabağlar'da meydana geldi. Aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan iki taraf, birbirine konum göndererek buluştu.

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede tabancalı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla başından vurulan Ayaz Çumru, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çumru, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

15 yaşındaki Ayaz'ın ölüme gittiği görüntüler ortaya çıktı! Konum atıp çağırdılar kurşun yağdırdılar - Resim : 1

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13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kapsamlı çalışma başlatıldı. Ekiplerin kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, olayla bağlantılı Ayaz Çumru dışında 4'ü çocuk olmak üzere toplam 13 şüpheli tespit edildi.

15 yaşındaki Ayaz'ın ölüme gittiği görüntüler ortaya çıktı! Konum atıp çağırdılar kurşun yağdırdılar - Resim : 3

Şüphelilerin tamamı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Operasyonlarda olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından, dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

15 yaşındaki Ayaz'ın ölüme gittiği görüntüler ortaya çıktı! Konum atıp çağırdılar kurşun yağdırdılar - Resim : 4

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.Ö. (24), A.Ö. (20), S.Ö. (27), H.B. (17) ve S.H. (16) tutuklanırken, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 yaşındaki Ayaz'ın ölüme gittiği görüntüler ortaya çıktı! Konum atıp çağırdılar kurşun yağdırdılar - Resim : 5

OLAY KAMERADA

Öte yandan olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki silahlarla olay yerinde toplanmaları yer alıyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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