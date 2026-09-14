134 kurumdan ortak çağrı: Kömürden çıkış takvimi açıklansın

Halkların İklim Zirvesi tarafından başlatılan “Yakarsa Dünyayı Fosiller Yakar” kampanyasına 134 kurum destek verdi. Ortak açıklamada, Türkiye’ye kömürden adil ve planlı çıkış takvimi oluşturma çağrısı yapılarak mevcut termik santrallerin kademeli olarak kapatılması, yeni kömür projelerinin iptal edilmesi ve kömüre verilen teşviklerin sonlandırılması istendi.

Halkların İklim Zirvesi (HİZ), iklim krizine karşı fosil yakıt kullanımının azaltılması ve kömürden çıkış sürecinin başlatılması amacıyla “Yakarsa Dünyayı Fosiller Yakar” kampanyasını başlattı.

Çevre ve ekoloji örgütlerinden sendikalara, meslek kuruluşlarından siyasi yapılara kadar 134 kurumun imza verdiği ortak açıklamada, başta kömür olmak üzere fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada orman yangınları, kuraklık, buzulların erimesi, göç ve ekonomik sorunların iklim kriziyle birlikte ağırlaştığı belirtilerek, fosil yakıtlara dayalı enerji politikalarının krizin temel nedenleri arasında olduğu savunuldu.

TÜRKİYE’YE “KÖMÜRDEN ÇIKIŞ” ÇAĞRISI

Dünyada birçok ülkenin kömürlü termik santralleri kapatmaya yöneldiğine dikkat çekilen açıklamada, Türkiye'nin de adil ve planlı bir kömürden çıkış takvimi oluşturması gerektiği belirtildi.

Halkların İklim Zirvesi, Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacak olmasının da bu konuda ülkeye önemli bir sorumluluk yüklediğini kaydetti.

Açıklamada, Türkiye'de uzun yıllardır elektrik üretiminde kullanılan kömürlü termik santrallerin yalnızca sera gazı salımına değil, ekolojik ve toplumsal sorunlara da yol açtığı ileri sürüldü. Milas, Elbistan, Silopi ve Biga gibi kömür üretimi ve termik santrallerle gündeme gelen bölgelerde yürütülen çevre mücadelelerine de dikkat çekildi.

TERMİK SANTRALLER KADEMELİ KAPATILSIN

134 kurumun ortak açıklamasında mevcut kömürlü termik santrallerin bugünden başlayarak kademeli biçimde kapatılması istendi.

Kömür madeni genişletmelerinin durdurulması ve yeni kömür santralleri ile madenleri için verilen izinlerin iptal edilmesi talep edilirken, kömüre sağlanan teşviklerin de sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Kömürden çıkış sürecinin çalışanlar açısından hak kaybına dönüşmemesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, madenlerde ve termik santrallerde çalışan emekçilerin özlük hakları ile geleceklerini güvence altına alacak bir “adil geçiş” programının uygulanması istendi.

Kömür bölgelerinde ortaya çıkan ekolojik ve ekonomik tahribatın giderilmesi amacıyla bölge halkını ve ekosistemleri kapsayan iyileştirme programlarının hayata geçirilmesi de talepler arasında yer aldı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇAĞRISI

Ortak açıklamada enerji sisteminin “temiz, adil, yerel, katılımcı ve demokratik” bir yapıya dönüştürülmesi gerektiği savunularak, topluluk odaklı yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi çağrısı yapıldı.

Büyüme ve aşırı tüketime dayalı enerji politikalarının da eleştirildiği açıklamada, enerji planlamasının toplumun ihtiyaçları ve ekolojik sınırlar dikkate alınarak yapılması gerektiği belirtildi.

HALKLARIN İKLİM ZİRVESİ ANTALYA'DA YAPILACAK

Halkların İklim Zirvesi, COP süreçlerinde yeterince temsil edilmediğini düşündüğü toplumsal kesimleri ve iklim adaleti hareketlerini bir araya getirmek amacıyla 14-18 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek.

Kampanya açıklamasında, “Kömürden çıkış bir tercih değil, gezegenimiz ve halklar için zorunluluktur” denilerek iklim adaleti savunucuları zirveye davet edildi.

Ortak çağrıya Greenpeace Türkiye, WWF-Türkiye, Türk Tabipleri Birliği (TTB), KESK, Eğitim Sen, Sosyal-İş Sendikası, DİSK/Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası, Doğa Derneği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, İklim Adaleti Koalisyonu, Muğla Çevre Platformu, Türkiye Çevre Platformu, Antalya Ekoloji Ağı ve çok sayıda yerel çevre örgütü, platform ve inisiyatif destek verdi.