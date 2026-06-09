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12 yıl sonra düğüm çözüldü: 56 yaşındaki adamın cesedi öldürüldükten sonra yakılmış

Antalya'da 12 yıl önce sahibi olduğu inşaatın bekçi kulübesinde çıkan yangında cesedi bulunan 56 yaşındaki Şeref Kocabıyık'ın, öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Antalya'da şantiyede yanan kulübede cesedi bulunan 56 yaşındaki Şeref Kocabıyık'ın 12 yıl sonra öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kepez ilçesinde Mehmet Atay Caddesi'nde 25 Kasım 2014'te saat 22.00 sıralarında Şeref Kocabıyık’ın sahibi olduğu inşaatın şantiyesindeki bekçi kulübesinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı kulübedeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası kulübede yapılan incelemede Şeref Kocabıyık’ın cansız bedeni bulundu. Polis, soruşturma kapsamında inşaatta çalışanların ifadelerine başvurdu.

12 yıl sonra düğüm çözüldü: 56 yaşındaki adamın cesedi öldürüldükten sonra yakılmış - Resim : 1

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DOSYA 12 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Çıkan yangında öldüğü değerlendirilen Şeref Kocabıyık’ın dosyası, 12 yıl sonra yeniden açıldı. Maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi, baz ve HTS kayıtları analiz edildi. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

12 yıl sonra düğüm çözüldü: 56 yaşındaki adamın cesedi öldürüldükten sonra yakılmış - Resim : 3

KESİCİ ALETLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gürlek açıklamasında, "Antalya Kepez’de 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra cesedi yakılan Şeref Kocabıyık’ın katilleri telefon analizleri sonucu tespit edilmiştir. Dosyanın yeniden açılmasıyla maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edilmiş, baz ve HTS kayıtları detaylıca analiz edilmiştir. Elde edilen güçlü deliller ışığında, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla cinayete iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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