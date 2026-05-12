ASKİ'den Ankara'ya su kesintisi uyarısı: 3 ilçe bugün susuz kalacak Ankara'nın Altındağ, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde bugün arıza kaynaklı su kesintisi yaşanacak. En uzun kesinti 6,5 saatle Yenimahalle'de; Mamak'ta 5 saat 20 dakika, Altındağ'da ise 2 saat 40 dakika sürecek.