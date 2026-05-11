GDZ Elektrik duyurdu: 19 ilçede 47 ayrı kesinti kapıda İzmir'de bugün 19 ilçede 47 farklı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler 30 dakika ile 8 saat arasında sürecek. En çok etkilenen ilçeler arasında Çeşme, Dikili, Kemalpaşa, Karşıyaka ve Urla yer alırken, Bayındır ve Ödemiş'te de gün boyu sürecek kesintiler bekleniyor.