Halk TV Türkiye BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: Kesintiler 109 noktada 10 saate kadar sürecek

BEDAŞ ve AYEDAŞ açıkladı: Kesintiler 109 noktada 10 saate kadar sürecek İstanbul'da bugün 33 ilçede toplam 109 noktada planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Bakım, şebeke iyileştirme ve yatırım programı kapsamında yapılacak kesintiler 30 dakika ile 10 saat arasında sürecek. En uzun kesinti 10 saatle Sultangazi'de yaşanırken, Sarıyer, Fatih, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa da en çok etkilenen ilçeler arasında yer alıyor.