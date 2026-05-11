UEDAŞ uyardı: Bursa'da 53 noktada 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak Bursa'da bugün 12 ilçede 53 ayrı noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Ağaç kesimi, trafo değişimi, hat bakımı ve abone bağlama gibi nedenlerle yapılacak kesintiler 1 ile 8 saat arasında sürecek. En yoğun kesintiler Orhangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa ve İnegöl'de yaşanırken, bazı bölgelerde elektriksiz kalma süresi 8 saati bulacak.