Başkent Elektrik duyurdu: Ankara'da dev elektrik kesintisi, neredeyse tüm ilçeler etkileniyor Ankara'da bugün Evren hariç tüm ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında kesintiler 30 dakika ile 8 saat arasında sürecek. En yoğun etkilenen ilçeler arasında Gölbaşı, Çubuk, Kahramankazan ve Polatlı yer alırken, Çankaya ve Keçiören gibi merkez ilçelerde de saatler sürecek kesintiler günlük yaşamı olumsuz etkileyecek.