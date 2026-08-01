Ziraat Bankası'na erişilemiyor! Mobil, ATM, kart hizmetleri çöktü

Ziraat Bankası'nın mobil uygulamalarına, kart hizmetlerine, ATM ve POS cihazlarına erişim tamamen koptu.

Mobil bankacılık sistemine giriş yapmayı deneyen kullanıcılar, sistem tarafından verilen "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşı karşıya kalıyor.

Ortaya çıkan bu geniş çaplı teknik aksaklık, hem bireysel müşterileri hem de ticari işletmeleri vurdu.

MÜŞTERİLER VE İŞLETMELER BÜYÜK MAĞDURİYET YAŞADI

Bireysel müşteriler acil finansal işlemlerini dahi gerçekleştiremez duruma düşerken, işletmeler tarafında ise POS cihazları ve kart altyapılarının işlememesi nedeniyle ödeme alınamadı. Kasada ve yolda mağdur olan tüketiciler ile ödeme alamayan esnaf, karşılaştıkları bu kriz durumunu sosyal medya platformlarında yoğun bir şekilde dile getirdi.

BANKA YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Tüm bu sistem krizinin kaynağının ne olduğu ve hizmetlerin ne zaman normale döneceği konusu belirsizliğini koruyor. Ziraat Bankası yönetiminden, yaşanan geniş çaplı erişim sorununa ilişkin henüz resmi bir bilgilendirme ya da açıklama yapılmadı.