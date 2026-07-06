Zincir market ve fırınlar için yeni dönem: Kadın üretimi ürünlere öncelik tanınacak

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak kuralları belirleyen yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yapmak üzere harekete geçti. Kurum tarafından yapılan açıklamada, sektörden gelen öneriler ve sahada elde edilen tecrübeler doğrultusunda hazırlanan yeni mevzuat taslağının ilgili kurumların değerlendirmesine sunulduğu duyuruldu.

Söz konusu taslak ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari bağların güçlendirilmesi, yerel ticaretin rahatlatılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması planlanıyor.

YÖNETMELİĞİN ADI DEĞİŞİYOR

Tedarik zincirini daha şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla mevcut düzenlemenin isminin “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” şeklinde güncellenmesi planlanıyor. Bu değişiklikle beraber, üretici ve tedarikçi kavramları yönetmeliğin amaç ve kapsam bölümlerine eklenerek uygulamadaki soru işaretlerinin giderilmesi hedefleniyor. Ek olarak, taslak metinde “üretici”, “tedarikçi” ile “otuz gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünü” şeklindeki teknik tanımların kapsamı da yeniden düzenleniyor.

KOBİ’LER İÇİN YENİ SORGULAMA EKRANI GELİYOR

Ticari işlemlerdeki ödeme sürelerinin çok daha hızlı ve kesin bir çerçevede belirlenebilmesi için KOBİ tespit süreçleri kolaylaştırılacak.

Bu amaçla doğrudan Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalışacak yeni bir sorgulama sistemi devreye alınacak.

KADIN KOOPERATİFLERİNE RAF ÖNCELİĞİ

2025 yılının Kooperatifler Yılı olarak belirlenmesi sebebiyle zincir market raflarında da yeni bir uygulamaya gidilecek. Ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine mağaza raflarında öncelik tanınacak. Atılan bu adımla kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katılımlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

BÜYÜK EKMEK FIRINLARI İÇİN DÜZENLEME HAZIRLANIYOR

Hazırlanan taslakta yer alan en dikkat çekici düzenlemelerden biri ise ekmek üretimine yönelik oldu.

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik çalışmaları başlatılmıştır.



(06.07.2026) pic.twitter.com/bb7cRvM52Q — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 6, 2026

En temel gıda maddesi olan ekmeğin tüketicilere daha uygun fiyatlarla ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, kitlesel düzeyde üretim yapabilen büyük ekmek fırınları için yeni kuralların hayata geçirilmesi amaçlanıyor.