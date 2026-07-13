11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, akıllı telefonlar için gözetim kapsamında uygulanan gümrük referans kıymeti yüzde 25 artırıldı.

Buna göre ithalat sırasında gözetim uygulamasında esas alınacak birim değer 200 dolar yerine 250 dolar olacak. Tebliğde, yeni düzenlemenin yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe gireceği belirtilirken uygulama 10 Ağustos 2026'da başlayacak.

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Düzenleme özellikle düşük fiyatlı akıllı telefonların ithalat maliyetlerini etkileyecek. Teknoloji haber sitesi ShiftDelete.Net'in değerlendirmesine göre ise ithalatçılar, 250 doların altında fatura ibraz etseler bile vergilendirme gözetim kıymeti olan 250 dolar üzerinden yapılabilecek.

Bu durumun özellikle giriş ve orta segment akıllı telefonların maliyetini yükseltebileceği, artan maliyetlerin de satış fiyatlarına yansıyabileceği belirtiliyor.

Haberde, düzenlemenin uzun süredir gündemde olan eksik faturalandırma uygulamalarının önüne geçmeyi, vergi kayıplarını azaltmayı ve yerli üreticiyi desteklemeyi amaçladığı aktarıldı.

Sektör değerlendirmelerine göre, döviz kurundaki hareketliliğe ek olarak gözetim kıymetindeki artışın uygun fiyatlı telefonlara erişimi zorlaştırabileceği, buna karşın Türkiye'de üretim yapan markalar açısından rekabet avantajı oluşturabileceği ifade ediliyor.