Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman yatırılacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK )tarafından 3 Temmuz'da açıklanan altı aylık enflasyon verileri yüzde 17,76 oranında gerçekleşti.

Açıklanan bu resmi enflasyon verisi doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak zam oranı yüzde 17,76 olarak kesinleşti. Diğer taraftan memur ve memur emeklileri ise yüzde 6,09 oranındaki enflasyon farkıyla beraber toplamda yüzde 13,52 oranında maaş artışına hak kazandı. Belirlenen bu artış oranlarının uygulanmasıyla birlikte en düşük memur emeklisi aylığı 31 bin 527 TL seviyesine çıkarken, en düşük memur maaşı 70 bin 258 TL'ye ulaştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN TEKLİF TBMM'DE

Maaş zam oranlarının kesinleşmesinin ardından, taban aylıklara yapılacak olan artış için yasal prosedürler devreye sokuldu. AKP kanadı tarafından TBMM’ye sunulan kanun teklifi çerçevesinde, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

Hazırlanan yeni yasal düzenleme, kök maaşı ek ödemelerle birlikte 16 bin 920 TL’nin altında kalan toplam 5,1 milyon emekliyi doğrudan kapsıyor. Ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği hesaplamalara göre, 2026 yılının ikinci yarısı itibarıyla bu düzenlemenin merkezi bütçeye getireceği ekstra maliyet 79,3 milyar TL olacak.

YASA TEKLİFİ NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Milletvekilleri, NATO Zirvesi sebebiyle TBMM çalışmalarına bu hafta ara verdi. En düşük emekli maaşını yukarı çekecek olan yasa teklifinin, 14 Temmuz tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması programlanıyor. İlgili yasa teklifinin, Meclis tatile girmeden hemen önce Genel Kurul’da oylanarak kabul edilmesi, ardından Cumhurbaşkanı onayından geçip Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YENİ EK ÖDEME TUTARLARI NASIL YANSIYACAK?

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, emeklilerin hesaplarına her ay net maaşlarına ilave olarak yüzde 4 oranında ek ödeme (vergi iadesi) aktarılıyor. Daha düşük maaş alan gruplar için ise bu ek ödeme oranı yüzde 5 olarak uygulanıyor. Maaş zam oranları doğrudan kök aylığa uygulandığı için, yüzde 4 oranındaki ek ödeme miktarları da otomatik bir şekilde yükseliyor.

Bu sisteme göre; örneğin net maaşı 30 bin TL olan bir emekliye 1.200 TL tutarında ek ödeme sağlanarak banka hesabına toplam 31 bin 200 TL yatırılıyor.

Yüzde 17,76’lık resmi zam oranına göre belirlenen yeni kök maaş ve ek ödeme değişim tablosu şu şekilde oluştu:

Eski Kök Maaş 12.000 TL olanlar için Yeni Kök Maaş 14.131 TL, Yeni Ek Ödeme 565,25 TL.

Eski Kök Maaş 14.000 TL olanlar için Yeni Kök Maaş 16.486 TL, Yeni Ek Ödeme 659,46 TL.

Eski Kök Maaş 16.000 TL olanlar için Yeni Kök Maaş 18.841 TL, Yeni Ek Ödeme 753,66 TL.

KÖK MAAŞ VE EK ÖDEME E-DEVLET'TEN NASIL ÖĞRENİLİR?

Emekliler, güncellenmiş kök aylıklarını ve ek ödeme tutarlarını e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyor. Sistem üzerinden izlenmesi gereken aşamalar sırasıyla şöyle: e-Devlet sistemine giriş yapılmasının ardından "Emekli Aylık Bilgisi" ekranına geçiliyor. Bu ekranda karşılaşılan "Aylık Tutarı" ibaresi, emeklinin sahip olduğu yalın kök aylığını gösteriyor.

"Ek Ödeme Tutarı" başlıklı kısım ise maaşın üzerine eklenen yüzde 4 ya da yüzde 5 oranındaki tutarı ifade ediyor.

Eğer kök aylık ile ek ödemenin toplamı belirlenen taban aylıktan düşük kalıyorsa, aradaki bu fark Hazine bütçesinden tamamlanıyor. Tamamlanan bu fark tutarı, ekrandaki "5510 Ek 19 Miktarı" bölümünde gösteriliyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayına ilişkin zamların belirlenmesiyle birlikte tüm gözler ödeme takvimine çevrildi. SSK, Bağ-Kur sigortalıları ile memur ve memur emeklileri zamlı maaşlarını farklı dönemler içerisinde alacak. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farklarına ilişkin ödeme takvimi ayrıca duyurulacak.

SSK (4A) emeklilerinin zamlı aylıkları, ellerindeki tahsis numarasının son rakamı baz alınarak 17 ile 26 Temmuz tarihleri arasında banka hesaplarına aktarılacak. SSK tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar 17 Temmuz, 7 olanlar 18 Temmuz, 5 olanlar 19 Temmuz, 3 olanlar 20 Temmuz, 1 olanlar 21 Temmuz, 8 olanlar 22 Temmuz, 6 olanlar 23 Temmuz, 4 olanlar 24 Temmuz, 2 olanlar 25 Temmuz ve 0 olanlar 26 Temmuz'da ödemelerini alacak.

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını 25 ile 28 Temmuz tarihleri arasında hesaplarında görebilecek. Söz konusu ödemeler, geçmiş dönemlerde olduğu gibi tahsis numarasına göre önceden belirlenen günlerde hesaplara aktarılmaya devam edecek.