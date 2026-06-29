Zamlar durmuyor! Ekmek fiyatlarına 2 ilde yeni artış



Temel gıda maddesi olan ekmek yurt genelinde zamlanmaya devam ediyor. Fırıncı esnafının un, maya, elektrik, doğal gaz, işçilik ve diğer üretim giderlerindeki artış gerekçesiyle yaptığı zamlar özellikle dar gelirli ailelerin ve emeklilerin bütçesini etkiliyor.



Kars’ta ekmek fiyatlarına bugün itibarıyla zam geldi. Artan üretim maliyetleri gerekçe gösterilerek alınan karar doğrultusunda ekmeğin etiketi 15 TL'ye yükseltildi. Kahramanmaraş’ta 220 gram somun ekmek 1 Temmuz'dan itibaren 18 TL’den satılacak.

Kahramanmaraş Fırıncılık ve Unlu Mamuller İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası yeni tarifeyi onayladı. Tarife 1 Temmuz 2026 itibarıyla kent genelindeki fırınlarda uygulanacak. Yeni tarifeye göre, halen 15 TL olan 220 gram somun ekmeğin fiyatı 18 TL olarak belirlendi. 440 gram çiftli somun ekmek ise 36 TL'den satışa sunulacak. Tarifede 1 kilogram somun ekmeğin fiyatı da 81,81 TL olarak yer aldı.



Onaylanan tarifeyle 220 gram susamlı somun ekmek 23 TL kepek ekmeği 30 TL tam buğday ekmeği 35 TL çavdar ekmeği 40 TL 50 gram ambalajlı roll ekmeğin fiyatı ise 7 TL olarak açıklandı.



