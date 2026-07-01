Zam haberi SGK'dan geldi: Muayene katılım payı arttırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği değişikliğiyle birlikte ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında geçerli olacak muayene katılım paylarını yeniden revize etti.

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE YENİ TARİFE

Hayata geçirilen yeni mevzuat uyarınca, ikinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucusu olarak tanımlanan devlet hastanelerindeki hekim ve diş hekimi muayenelerinde katılım payı tutarı 50 TL şeklinde tatbik edilecek.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastaneleri ile üçüncü basamak statüsündeki hastaneler, devlet üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültesi hastaneleri ve sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde ise muayene katılım payı bedeli 90 TL olarak saptandı.

Bununla birlikte, vakıf üniversitelerine bağlı tıp ve diş hekimliği fakültesi hastaneleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde tahsil edilecek katılım payı 100 TL seviyesine yükseltilirken, aynı 100 TL'lik ücret ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilecek tüm muayene işlemleri için de bağlayıcı olacak.

AİLE HEKİMİ SEVKİNE YÜZDE 50 İNDİRİM

Yayımlanan tebliğde yer alan bir diğer hükme göre, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ya da yetkilendirilmiş olan aile hekimlerinin resmi sevkiyle sağlık kuruluşlarına başvuran kişilerden alınacak hekim ve diş hekimi muayene katılım paylarında yüzde 50 oranında indirim uygulanacak.

Düzenleme kapsamında ayrıca Sağlık Uygulama Tebliği'nin ilgili maddesinde yer alan "5" ibaresi "30" olarak değiştirildi. Hazırlanan yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandığı 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tamamen yürürlüğe girdi.