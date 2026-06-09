Yürüyen oturma odası dönemi bitiyor! Çin, otomobillerdeki yatan koltukları yasaklıyor

Yolcuların neredeyse yatay bir şekilde uzanarak uçaktaki business class konforunda seyahat etmesini sağlayan bu koltuklar, özellikle Çin pazarındaki elektrikli araçlarda son yıllarda büyük bir çılgınlığa dönüşmüştü. Ancak Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, bu lüksün arkasındaki ölümcül tehlikeye dikkat çekiyor.

⚠️ Ölümcül Risk: "Denizaltı" Fenomeni

Yetkililere göre, bir çarpışma anında yolcu aşırı derecede arkaya yatırılmış bir pozisyonda bulunuyorsa, otomobilin temel güvenlik unsurları olan emniyet kemerleri ve hava yastıkları tamamen işlevsiz kalıyor.

Uzmanlar, kaza anında vücudun emniyet kemerinin altından hızla kaydığı ve çok ciddi yaralanmalara yol açan "denizaltı" (submarining) fenomeninin yaşanabileceğini belirtiyor. Yeni yasalarla ilgili tartışmalar Çin'de çoktan başladı ve kamuoyu görüşü alma süreci 25 Temmuz'da sona erecek.

🛋️ Otomobiller "Hareket Eden Oturma Odalarına" Dönüştü

Son yıllarda Çinli otomobil üreticileri, elektrikli modellerin kabinlerini masajlı koltuklar, gelişmiş ortam aydınlatmaları, dev sinema ekranları ve yatak alanları ile donatarak adeta birer yaşam alanına dönüştürmüştü. Ancak devlet yetkilileri, otomobillerin bir ulaşım aracı olmaktan çıkıp "hareketli oturma odalarına" dönüşmesinin yol güvenliği için devasa riskler barındırdığı görüşünde.

🛑 Çin’in Teknolojik Tasarımlara İlk Müdahalesi Değil!

Çin hükümeti modern araç tasarımlarındaki "aşırı dijitalleşmeyi" ve fütüristik ögeleri ilk kez sınırlamıyor. Yetkililerin daha önce büyüteç altına aldığı ve yasak getirdiği diğer teknolojiler şunlar: