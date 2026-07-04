Yürürlüğe girdi: Varlık barışının detayları ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan yeni tebliğler yürürlüğe girdi. Kamuoyunda "varlık barışı" olarak adlandırılan düzenleme ile yurt dışında tutulan varlıkların ülke ekonomisine dahil edilmesi ve çeşitli vergi teşviklerinin nasıl uygulanacağı resmiyet kazandı.

İlgili "Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliği" kapsamında sınır ötesindeki altın, para, döviz ile menkul kıymetlerin ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor. Bununla beraber ülke içinde olup işletme kayıtlarında görünmeyen varlıkların da kayıt altına alınma süreçleri netleşti.

YURT DIŞI VARLIKLAR İÇİN SON TARİH 31 TEMMUZ 2027

Düzenlemeye göre, yurt dışındaki varlıkların bildirim işlemleri 31 Temmuz 2027 tarihine kadar Türkiye'deki aracı kurumlara veya bankalara yapılabilecek. Tüzel ve gerçek kişilerin yapacağı bu bildirim işlemleri, kanuni temsilciler veya yetki verilmiş vekiller aracılığıyla da tamamlanabilecek.

Kendilerine bildirim yapılan aracı kurumlar ile bankalar, söz konusu varlıklar üzerinden yüzde 5 oranında vergiyi peşin olarak kesecek. Kesilen bu tutar, bildirimi takip eden ayın 15'inci günü akşamına kadar vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilecek. Ayrıca bu varlıkların; Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde çıkarılan devlet iç borçlanma senetlerinde, girişim sermayesi yatırım fonlarında, kira sertifikalarında ya da vadeli hesaplarda tutulacağının taahhüt edilmesi durumunda indirimli vergi avantajı sağlanacak.

Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer önemli başlık ise Türkiye'ye dönüş yapanları kapsıyor. Belirtilen şartları taşıyıp yurt dışından gelerek Türkiye'ye yerleşen gerçek kişilerin, sınır ötesinde elde ettikleri irat ve kazançlar tam 20 yıl boyunca gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu düzenlemeden faydalanma şartları ile başvuru süreçlerinin uygulama esasları da ayrıntılı olarak belirlendi.

NİTELİKLİ HİZMET MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARA ÜCRET İSTİSNASI

Yayımlanan diğer tebliğler aracılığıyla kayıtlı ekonominin güçlendirilmesi, uluslararası ticaret, yüksek katma değerli hizmetler, ihracat, üretim ve yatırım konularına yönelik uygulamalar da çerçevelendi.

Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli personelin ücret istisnası detaylandırıldı. Gerekli koşulları sağlayan çalışanların ücretlerinin brüt asgari ücretin üç katına kadar olan bölümü vergiden istisna edilecek. Bu sınır, belirli endüstri bölgeleri ile İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyet yürüten nitelikli hizmet merkezlerindeki çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katına kadar çıkacak.

Ek olarak, teknogirişim şirketlerinin personeline indirimli veya bedelsiz biçimde verdiği pay senetlerindeki gelir vergisi istisnası da açıklandı. Pay senetlerinin elde tutulma süresi, istisna tutarının nasıl hesaplanacağı ve bu payların belirlenen süreden önce elden çıkarılması durumunda doğacak vergisel sonuçlar tebliğde açıkça yer aldı.

KURUMLAR VERGİSİNDE YENİ TEŞVİKLER UYGULAMADA

Yeni teşvik kuralları Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile tespit edildi. Yurt dışında yapılan mal alım satımlarına aracılık edilmesinden veya transit ticaretten sağlanan kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi indiriminin şartları belirlenirken, nitelikli hizmet merkezlerinin sınır ötesinden elde ettiği kazançlara yönelik indirimlerin esasları da tebliğe eklendi.

Zirai üretim yapanlar ile sanayi sicil belgesine sahip üretici kurumların kazançları üzerinden alınacak kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak netleştirildi. Son olarak, serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin ürettikleri malları diğer serbest bölgelere veya bölge içine satmalarından elde ettikleri kazancın kurumlar vergisi istisnasından faydalanmasına yönelik esaslar düzenlendi.